Flora concluse tra Bergamo e Brescia le riprese del corto tra i vincitori del bando Per chi crea

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Bergamo e Brescia si sono concluse le riprese di “Flora”, un cortometraggio vincitore del bando Per Chi Crea. Diretto da Luca Ferrara e sostenuto dal MiC e SIAE, il progetto rappresenta uno dei dieci migliori in tutta Italia, testimoniando il talento e la creatività emergente del panorama cinematografico italiano.

Si sono concluse le riprese del cortometraggio “Flora” (titolo provvisorio), diretto da Luca Ferrara, realizzato con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura) e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea; uno dei dieci progetti vincitori in tutta Italia. “Flora” — scritto dallo stesso Luca Ferrara e prodotto dalla bergamasca Oki Doki Film con il supporto di Technix (Grassobbio, Bergamo) e Bordogna Casseforti (Palazzolo sull’Oglio, Brescia) — è stato girato tra le Province di Brescia e Bergamo. In particolare, le riprese si sono tenute a Montichiari, Lovere e Darfo Boario Terme, con il supporto dell’Archeopark di Darfo Boario Terme, de La Capitanio 1926 APS di Lovere e di Palazzo Novello a Montichiari, nonché con il Patrocinio sia della Comunità Montana di Valle Camonica, sia dei Comuni di Lovere, Darfo Boario Terme, Montichiari e Palazzolo sull’Oglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

