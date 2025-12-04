Docenti da Polonia e Spagna per studiare il modello italiano di inclusione e cura

BRINDISI - L’Istituto Comprensivo Commenda ospita in questi giorni una delegazione internazionale nell’ambito del programma Erasmus+, rafforzando il proprio ruolo di scuola aperta all’Europa, laboratorio di metodologie attive e presidio di pratiche inclusive. Cinque insegnanti – tre dalla realtà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Docenti da Polonia e Spagna per studiare il modello italiano di inclusione e cura

News recenti che potrebbero piacerti

Dal 17 al 23 novembre, la nostra scuola è diventata un vivace ponte tra culture accogliendo il gruppo di 2 docenti e 10 studenti provenienti da Gostynin (Polonia) con il calore del nostro coro e il saluto istituzionale della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Rossell - facebook.com Vai su Facebook

Docenti da Polonia e Spagna per studiare il modello italiano di inclusione e cura - "Job shadowing europeo" cinque insegnati all'istituto comprensivo Commenda di Brindisi: occasione di crescita e interscambio culturale ... Secondo brindisireport.it