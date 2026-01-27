In questo articolo si analizzano le possibili decisioni del Milan riguardo a Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999. Se il giocatore dovesse partire, la società potrebbe valutare l’ingresso di un profilo di alto livello. Verranno esplorati gli scenari e le implicazioni di questa eventuale operazione di mercato, considerando le strategie e le esigenze della squadra.

Strana la stagione 2025-2026 di Youssouf Fofana nelle fila del Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese, classe 1999, giunto in rossonero nel calciomercato estivo 2024 per 26 milioni di euro dal Monaco, infatti, è stato un insostituibile, l'anno passato, nella disastrata annata del Diavolo 'portoghese', con Paulo Fonseca e Sérgio Conceição alternatisi sulla panchina rossonera. E anche in questa stagione, con l'avvento di Allegri, Fofana sembrava essere un intoccabile. Tanto che, nelle conferenze stampa di inizio stagione, il tecnico livornese aveva chiesto a lui e Ruben Loftus-Cheek di tirargli fuori almeno 15 gol in coppia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari

Approfondimenti su Youssouf Fofana

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe vedere l’ingaggio di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace.

Ultime notizie su Youssouf Fofana

