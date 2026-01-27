Calciomercato Milan può arrivare Mateta? Ecco gli incastri che devono verificarsi

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe vedere l’ingaggio di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. La trattativa dipende da vari incastri tra le parti e dalle strategie di mercato del club, con l’obiettivo di rafforzare l’organico e migliorare le prestazioni offensive. Questa operazione resta in fase di valutazione, in attesa di sviluppi concreti e conferme ufficiali.

Per quanto riguarda il Milan, ha specificato il 'CorSera', Mateta è una pista che potrebbe riaccendersi, per l'attacco, soltanto a due condizioni. La prima è che il Crystal Palace apra alla cessione del giocatore con la formula del prestito. La seconda, invece, è che il Diavolo - contestualmente - riesca a cedere Christopher Nkunku in Turchia, al Fenerbahçe, ancora interessato al numero 18 rossonero. In questa stagione con le 'Eagles', Mateta, finora, ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali, in 2.707' sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, tra cui un calciatore che potrebbe arrivare indipendentemente dalla situazione di Mateta.

Il Milan si prepara a sorprendere i tifosi con un nuovo colpo in attacco: Fullkrug potrebbe arrivare a Milano subito dopo Natale.

