Collovati | Con Allegri il Milan può arrivare tra le prime tre Se a gennaio arrivasse un attaccante …
Collovati, campione d'Italia con il Milan nel 1979, analizza per PianetaMilan.it un campionato apertissimo. L'ex campione del Mondo vede i rossoneri pronti per arrivare nelle prime tre posizioni, sottolineando la mancanza di una punta da 20 gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
"#collovati" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Oggi, 7 novembre, Mark "Attila" Hateley compie 64 anni. Rossonero dal 1984 al 1987, l'inglese ha conquistato San Siro con il gol di testa nel derby in elevazione su Collovati del 28 ottobre 1984. Tanti Auguri Attila! - facebook.com Vai su Facebook
Allegri: «Milan-Como a Perth? Se si gioca in Italia meglio, l'importante è decidere presto» - Ma il tecnico toscano, che sfida la squadra con la quale debuttò in A 36 anni fa, non vuole sottovalutare l’impegno: «Sarà una partita complicata, ... Lo riporta ilmessaggero.it
Milan, non si nasconde più: per Allegri è un’altra assenza pesantissima - A Parma il tecnico toscano spera di andare alla sosta con altri tre punti per alimentare l’obiettivo scudetto e puntare a recuperare qualche giocatore Di polemiche in questo inizio di campionato ce ne ... calciomercato.it scrive
Allegri, 'Milan-Como? si decida presto, meglio in Italia' - L'importante è che sia presa una decisione il più presto possibile. Riporta ansa.it