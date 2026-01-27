’Cuore’ blindato replica di Castorri | I pilomat non sono una gabbia rendono sicure le strade pedonali

I pilomat installati nel centro storico di Cesena sono strumenti di sicurezza per pedoni e residenti. L’amministrazione comunale, attraverso interventi come l’aumento della sosta e i dissuasori, mira a rendere le strade più sicure e vivibili, favorendo la socializzazione e la mobilità sostenibile. Queste misure fanno parte del piano di sviluppo urbano previsto fino al 2026, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel cuore della città.

Le polemiche contro i pilomat ai varchi in centro storico non fermano l'amministrazione. Più sosta per i residenti, dissuasori fisici ai varchi per interdire gli ingressi vietati, trasformazione delle strade del centro in luoghi di relazione e socializzazione: sono alcuni degli "Indirizzi e azioni" per la mobilità a Cesena del comune di Cesena per il 2026, illustrati in commissione consiliare dall'assessore alla mobilità Christian Castorri. I pilomat ai varchi sono dei dispositivi automatici utilizzati per il controllo degli accessi, in pratica colonne o pali retrattili che possono essere alzati o abbassati per consentire o impedire l'ingresso di veicoli.

