Deidda replica a Ziello | Strade sicure servono nuovi investimenti

"L’operazione ‘ Strade Sicure ’ è strategica, ma servono nuovi investimenti per le forze armate e di polizia". È arrivata la replica di Fratelli d’Italia dopo le parole del deputato pisano della Lega Edoardo Ziello che, sulle colonne de "La Nazione", ha espresso la sua contrarietà all’ipotesi del ministro della Difesa Guido Crosetto di "fare un passo indietro" e ripensare l’impiego dei militari nelle città. Una posizione che ha subito alimentato contrapposizioni interne al centrodestra: Ziello aveva definito "non condivisibile" l’orientamento del ministro proprio mentre a Pisa l’operazione conta una trentina di soldati impegnati nel presidio di aree considerate sensibili, come il quartiere Stazione, dove molti residenti continuano a chiedere una presenza costante di uomini in divisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

