Crisi Fir l’azienda chiude | Trattative sulla Cigs

Fumata nera ieri all’atteso incontro sulle sorti della Fir di Campogalliano, marchio storico della metalmeccanica modenese, dopo l’annuncio della proprietà di cessare l’attività lavorativa per le perdite dovute alle contrazioni di mercato. Nella sede modenese di Confindustria, si sono trovati Massimo Occhi (Fim Cisl Emilia Centrale) e Leopoldo Puca (Fiom Cgil Modena), le Rsu, l’ad di Fir e il consulente di Confindustria. La priorità è la tutela dei 43 lavoratori: "Il nostro obiettivo – spiegano i sindacalisti - era ottenere la proroga del contratto di solidarietà che scade a fine anno, ma l’azienda ne ha ribadito l’insostenibilità perché dare continuità produttiva all’azienda significherebbe continuare con le perdite". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

