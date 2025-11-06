Cassa integrazione Bergamo sfiora i 5 milioni di ore | cresce la straordinaria

LAVORO. Il report della Cisl Lombardia segnala difficoltà strutturali in diversi settori. Nieri: «Serve una strategia di rilancio e formazione continua». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

cassa integrazione bergamo sfiora i 5 milioni di ore cresce la straordinaria

© Ecodibergamo.it - Cassa integrazione, Bergamo sfiora i 5 milioni di ore: cresce la «straordinaria»

