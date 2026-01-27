Crisi Atitech mobilitazione totale all’Avio 4 di Fiumicino | Ora basta vogliamo rispetto e garanzie scritte

In risposta alle recenti tensioni, i lavoratori di Atitech presso l’hangar Avio 4 di Fiumicino hanno manifestato per chiedere rispetto e garanzie scritte, evidenziando la necessità di un confronto più trasparente e costruttivo con le aziende coinvolte.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – Alta tensione questa mattina presso l’hangar di manutenzione Avio 4 dell’aeroporto di Fiumicino, dove i lavoratori di Atitech si sono riuniti in un’assemblea sindacale unitaria ( leggi qui ) estremamente partecipata e determinata. Al centro della protesta, il futuro occupazionale del sito e lo stallo dei rinnovi contrattuali, aggravati dalle persistenti incertezze sugli accordi commerciali con la compagnia di bandiera ITA Airways. L’iniziativa, indetta congiuntamente da FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL TA, ha dato voce alla rabbia di centinaia di professionisti che denunciano un’inerzia aziendale e istituzionale non più tollerabile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Atitech Avio 4 Atitech–ITA Airways, cresce la tensione: assemblee sindacali a Fiumicino A Fiumicino, il 26 gennaio 2026, si sono svolte assemblee sindacali legate al futuro di Atitech e alle relazioni con ITA Airways. Woolrich in crisi, la lettera dei lavoratori: "L'azienda in piedi grazie a noi, vogliamo rispetto" Il futuro dei 109 lavoratori di Woolrich a Bologna è incerto, dopo la decisione della proprietà BasicNet di trasferire gli uffici a Torino e di chiedere le dimissioni a chi rifiuta il trasferimento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.