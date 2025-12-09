Woolrich in crisi la lettera dei lavoratori | L' azienda in piedi grazie a noi vogliamo rispetto

Il futuro dei 109 lavoratori di Woolrich a Bologna è incerto, dopo la decisione della proprietà BasicNet di trasferire gli uffici a Torino e di chiedere le dimissioni a chi rifiuta il trasferimento. La crisi aziendale ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che rivendicano rispetto e riconoscimento per il loro contributo.

Continua a essere incerto il futuro dei 109 lavoratori e lavoratrici bolognesi di Woolrich, dopo che la proprietà BasicNet – che ha rilevato la società Woolrich Europe – ha deciso di spostare gli uffici a Torino e disporre le dimissioni per chi non accetta il trasferimento. Un “licenziamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Crisi aziendali, acquisizioni e delocalizzazione: marchi anche storici che in questi giorni stanno comunicando ai dipendenti notizie tutt’altro che positive - facebook.com Vai su Facebook

Woolrich, lettera al veleno dei dipendenti: “Ascoltateci, abbiamo tenuto in piedi l’azienda” - “Molti di noi hanno le radici qui, non vogliamo essere cancellati e costretti a scegliere tra lavoro e v ... Scrive msn.com