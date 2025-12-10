Risulta un pedaggio non saldato | attenzione ai falsi sms di Autostrade per l’Italia Ecco come funziona la nuova truffa

Una nuova truffa via sms mette in allerta gli utenti di Autostrade per l’Italia. Attraverso messaggi fraudolenti, i malintenzionati cercano di sottrarre dati personali usando tecniche di phishing. Ecco come riconoscere e difendersi da questa insidiosa truffa che sfrutta le comunicazioni ufficiali per ingannare le vittime.

Sugli smartphone circola una nuova truffa, questa volta legata ad Autostrade per l’Italia. Tramite la pratica illegale chiamata “ phishing ” i ladri rubano dati sensibili con un link allegato al messaggio. Nella notifica si legge “Autostrade per l,Italia: risulta un pedaggio non saldato”. Non c’è alcun errore di punteggiatura nella frase precedente, infatti è l’sms incriminato ad avere un apostrofo “caduto” tra l’articolo e la I maiuscola. Questo è senza dubbio un primo campanello d’allarme. Tuttavia, nella frenesia della vita odierna, può capitare di non prestare attenzione ai dettagli e, dunque, di aprire il messaggio e cliccare sul link allegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Risulta un pedaggio non saldato”: attenzione ai falsi sms di Autostrade per l’Italia. Ecco come funziona la nuova truffa

Truffa dei falsi sms di Autostrade per l'Italia per pedaggi non saldati: cosa non fare e come difendersi - Il messaggio insiste su elementi ricorrenti: l’importo da saldare è di solito molto basso; viene indicata una scadenza ravvicinata per spingere il destinatario ad agire in fretta e spesso compare una ... Lo riporta italiaoggi.it