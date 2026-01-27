Crans sì investigatori Svizzera-Italia

La Svizzera ha autorizzato le forze investigative a collaborare con l’Italia per chiarire le cause dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. Questa decisione mira a fare luce sugli eventi e a garantire giustizia per le vittime di questa tragedia.

Approfondimenti su Crans Montana Crans-Montana, l'Italia entra nell'inchiesta: investigatori pronti a partire per la Svizzera La Procura di Roma ha richiesto documenti alle autorità svizzere in relazione all'inchiesta su Crans-Montana. Strage Crans-Montana, adesso interviene l'Italia: la Procura di Roma manda gli investigatori in Svizzera La Procura di Roma ha disposto l'invio di investigatori in Svizzera per approfondire la vicenda della strage di Crans-Montana. Incendio ed esplosione a Crans-Montana durante la festa di Capodanno, coinvolti cittadini italiani Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Crans-Montana, Chigi: Ambasciatore in Svizzera se autorità collabrano; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Crans-Montana, Meloni: Rientro dell'ambasciatore in Svizzera solo con piena collaborazione La procura di Roma pronta a inviare investigatori; Crans-Montana, Meloni: L'ambasciatore italiano tornerà in Svizzera solo se le autorità collaborano. Crans Montana, la Svizzera si rassegna: Sì a squadre investigative comuni con l'ItaliaEntro la prossima settimana via alla collaborazione sulle indagini per far luce sull'incendio al bar Le Constellation. Strage Crans-Montana, la Svizzera apre alla collaborazione con l'Italia: Squadre investigative comuniIndagini accelerate e collaborazione italo-svizzera dopo il tragico incendio di Crans-Montana. Crans, la Svizzera «apre» alla squadra investigativa comune con l'Italia. Berna: «Ma le indagini spettano ai giudici, non alla politica»

