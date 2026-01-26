Crans-Montana l’Italia entra nell’inchiesta | investigatori pronti a partire per la Svizzera

La Procura di Roma ha richiesto documenti alle autorità svizzere in relazione all’inchiesta su Crans-Montana. Le autorità italiane stanno predisponendo le procedure per eventuali indagini sul territorio svizzero, mentre il Vallese ha stanziato fondi per le vittime. Intanto, il ministro Tajani ha convocato l’ambasciatore, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi su questa vicenda.

La Procura di Roma chiede atti e documenti alle autorità elvetiche. Tajani convoca l’ambasciatore, mentre il Vallese stanzia fondi per le vittime La Procura di Roma è pronta a inviare un team di investigatori a Crans-Montana per affiancare le autorità svizzere nelle indagini sulla strage di Capodanno che ha provocato 40 morti, sei dei quali italiani. La richiesta è contenuta nella rogatoria internazionale trasmessa nei giorni scorsi ai magistrati di Sion, titolari dell’inchiesta sull’incendio divampato nel locale Le Constellation. Il gruppo, composto da agenti della Squadra Mobile, opererà in coordinamento con gli inquirenti elvetici per ricostruire le cause del rogo e verificare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Procura di Roma ha disposto l'invio di investigatori in Svizzera per approfondire la vicenda della strage di Crans-Montana.

I pubblici ministeri di Roma stanno preparando l'invio di investigatori della Squadra mobile in Svizzera, nel contesto dell'inchiesta sull’incendio di Crans-Montana.

