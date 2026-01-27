Crans-Montana Svizzera apre alle squadre investigative comuni con l' Italia dopo minacce del governo Meloni

Le autorità di Crans-Montana in Svizzera annunciano l'apertura a squadre investigative congiunte con l'Italia, in risposta alle recenti minacce del governo Meloni. Questa decisione rappresenta un passo importante nella collaborazione tra i due paesi per affrontare questioni di sicurezza e garantire un intervento più efficace. La collaborazione internazionale si rafforza in un momento di particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera.

Il governo italiano ha richiesto la creazione di una squadra investigativa congiunta Italia-Svizzera in risposta agli eventi di Crans Montana.

La Svizzera e l’Italia collaborano in ambito investigativo.

Argomenti discussi: La Svizzera tra vergogna e paura dopo la strage di Crans-Montana; Rogo di Crans-Montana: omissioni, controlli mancati e responsabilità; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Crans-Montana, Chigi: Ambasciatore in Svizzera se autorità collabrano.

Crans-Montana, la Svizzera «apre» alla squadra investigativa comune. Berna: «Ma le indagini spettano ai giudici, non alla politica»Berna: «Riguarda le autorità giudiziarie competenti. Svizzera e Italia perseguono il medesimo obiettivo, ma la competenza spetta solo alla giustizia cantonale e non alle autorità politiche federali» ... corriere.it

