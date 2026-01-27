Crans-Montana Svizzera apre alle squadre investigative comuni con l' Italia dopo minacce del governo Meloni
Le autorità di Crans-Montana in Svizzera annunciano l'apertura a squadre investigative congiunte con l'Italia, in risposta alle recenti minacce del governo Meloni. Questa decisione rappresenta un passo importante nella collaborazione tra i due paesi per affrontare questioni di sicurezza e garantire un intervento più efficace. La collaborazione internazionale si rafforza in un momento di particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera.
Dopo la strage di Crans Montana le autorità svizzere aprono alla possibilità di squadre investigative comuni con l'Italia: la svolta. 🔗 Leggi su Virgilio.it
La richiesta di Meloni: "Squadre investigative comuni Italia-Svizzera su Crans Montana"
Il governo italiano ha richiesto la creazione di una squadra investigativa congiunta Italia-Svizzera in risposta agli eventi di Crans Montana.
Crans-Montana, svolta dalla Svizzera: «Entro il fine settimana squadre investigative comuni con l’Italia»
La Svizzera e l’Italia collaborano in ambito investigativo.
Argomenti discussi: La Svizzera tra vergogna e paura dopo la strage di Crans-Montana; Rogo di Crans-Montana: omissioni, controlli mancati e responsabilità; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Crans-Montana, Chigi: Ambasciatore in Svizzera se autorità collabrano.
Crans-Montana, la Svizzera «apre» alla squadra investigativa comune. Berna: «Ma le indagini spettano ai giudici, non alla politica»Berna: «Riguarda le autorità giudiziarie competenti. Svizzera e Italia perseguono il medesimo obiettivo, ma la competenza spetta solo alla giustizia cantonale e non alle autorità politiche federali» ... corriere.it
Crans Montana emerge ricevuta cauzione e scoppiano inquietanti dubbi sulla strageCrans Montana spunta la ricevuta della cauzione : nuovi interrogativi sulla strage di CapodannoLa prova di pagamento che cambia l’inchiestaLa ricevut ... assodigitale.it
Brignone al via anche a Crans Montana. Convocate le azzurre della velocità. Sono otto le italiane iscritte al doppio appuntamento di CdM femminile a Crans Montana, in programma con la discesa di venerdì 30 gennaio, al via alle ore 10:00, e il superG di sab - facebook.com facebook
Crans-Montana, una tragedia «che mette in discussione il rispetto dei diritti umani» x.com
