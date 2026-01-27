Crans-Montana linea dura di Meloni | l?Italia ritira l?ambasciatore Troppe cose non tornano non arretriamo

L’Italia ha deciso di ritirare l’ambasciatore a causa di divergenze con la Svizzera. La posizione del governo italiano rimane ferma, senza intenzione di fare passi indietro, come confermato dal presidente Meloni. Questa decisione evidenzia la volontà di mantenere ferme le proprie posizioni su questioni ritenute fondamentali per il Paese.

«Non intendo arretrare di un solo millimetro. Non esiste. L’ho promesso a quelle famiglie e manterrò la mia parola fino all’ultimo». Giorgia Meloni ha tenuto il punto, durissima, nell’incontro di ieri a Palazzo Chigi con l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma dopo che il Tribunale di Sion ha disposto sabato scorso la scarcerazione di Jacques Moretti dietro il pagamento di una cauzione di 200mila franchi sborsate da un imprenditore di Ginevra rimasto nell’ombra. A ben poco son valse le parole del presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin, che nei giorni scorsi aveva invitato la politica a non interferire con la giustizia, pur premettendo di comprendere l’indignazione del governo di Roma per la decisione delle toghe svizzere di lasciar andare il proprietario de Le Constellation, il locale dove in quella maledetta notte di inizio anno hanno perso la vita 40 giovanissimi, di cui sei italiani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il Governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, avvenuta per decisione del Tribunale di Sion.

A seguito della recente strage di Crans-Montana, i rapporti tra Italia e Svizzera rimangono complessi.

