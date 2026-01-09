La fine del Mito della Svizzera ? come un dramma privato Crans-Montana stia divenendo segno di una grave crisi sociale e pubblica

La recente tragedia a Crans-Montana, causata da una discoteca senza sicurezza, mette in luce una crisi sociale e pubblica in Svizzera. Il fallimento nel gestire adeguatamente l’incidente solleva interrogativi sulla capacità di risposta delle istituzioni e sulla percezione del rischio. Questa vicenda, più di un tragico evento, rappresenta un segnale di una società che deve riflettere sulle proprie priorità e sulla tutela dei giovani.

