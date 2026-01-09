La fine del Mito della Svizzera ? come un dramma privato Crans-Montana stia divenendo segno di una grave crisi sociale e pubblica
La recente tragedia a Crans-Montana, causata da una discoteca senza sicurezza, mette in luce una crisi sociale e pubblica in Svizzera. Il fallimento nel gestire adeguatamente l’incidente solleva interrogativi sulla capacità di risposta delle istituzioni e sulla percezione del rischio. Questa vicenda, più di un tragico evento, rappresenta un segnale di una società che deve riflettere sulle proprie priorità e sulla tutela dei giovani.
la Svizzera sembra non saper reagire mediaticamente in modo adeguato al disastro della discoteca improvvisata senza sicurezza Di fronte al terribile dramma di decine di giovani stroncati nella loro vita durante una festa di capodanno non è facile scrivere e preferirei non farlo ma il peso del.
Il mito infranto, le risposte da dare.
