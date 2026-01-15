Crans-Montana i Moretti attaccano Cyane Panine | Non doveva salire sulle spalle l?ha fatto di sua iniziativa Un' amica della cameriera li smentisce

A Crans-Montana, i Moretti accusano Cyane Panine di essersi salita sulle spalle senza consenso, mentre un’amica della cameriera smentisce affermando che si trattava di un gesto spontaneo e non abituale. La vicenda solleva questioni sul comportamento e sui limiti tra amicizia e rispetto personale in contesti sociali.

«Non era la prima volta che andava sulle spalle di un altro, ma non era una che faceva sistematicamente: l?ha fatto di sua iniziativa». Le dichiarazioni di Jacques e Jessica.

Crans-Montana, il caso della cameriera morta. I Moretti: «Una sorellina». La famiglia attacca: «Falso, la sfruttavano e non aveva un contratto» - Montana, vuole fare chiarezza e respinge con forza il racconto fornito dai gestori del Constellation dopo ... leggo.it

Crans-Montana, tutti i dubbi sulla versione dei Moretti. La titolare: «Volevo far entrare più gente» - A poche ore dalla tragedia di Capodanno, i titolari, sentiti come testimoni, raccontano agli inquirenti la loro versione sulla sicurezza all’interno del locale. editorialedomani.it

È morto nel rogo della notte di Capodanno a Crans-Montana L’autopsia sul corpo del sedicenne romano morto nel rogo della notte di Capodanno ha iniziato a chiarire alcuni elementi cruciali facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

