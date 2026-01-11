Crans Montana perché Jessica Moretti non è finita in carcere

Dopo l'incendio che ha devastato Crans-Montana, Jessica Moretti ha affrontato un procedimento giudiziario, segnando un passaggio importante nella vicenda. Per la prima volta da quel tragico evento, Jacques e Jessica si sono presentati davanti ai magistrati con uno stato giuridico diverso, evidenziando un nuovo capitolo nelle indagini e nelle novità legali legate alla vicenda.

Per la prima volta dall'incendio che ha sconvolto Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti si sono presentati davanti ai magistrati con uno status completamente diverso. Non più semplici persone informate sui fatti, ma imputati a tutti gli effetti. Le accuse restano gravissime e ruotano attorno a omicidio plurimo, incendio e lesioni personali, tutti contestati come reati colposi. A dieci giorni da quella notte di Capodanno, l'inchiesta entra in una fase nuova e più delicata. >> "Li abbiamo trovati così". Crans Montana, orrore su 34 corpi: si è scoperto solo ora Non cambia soltanto il profilo giuridico dei coniugi, ma anche la prospettiva investigativa.

Crans-Montana, le ammissioni dei coniugi Moretti: «L'uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello. Poi ho visto i corpi. Ho provato a salvare la cameriera» - Montana squarciano il velo su una notte di San Silvestro trasformatasi in strage. msn.com

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Crans-Montana: Moretti, il giro della prostituzione e i “protettori svizzeri” x.com

