Crans Montana i ragazzi ricoverati al Niguarda ancora in prognosi riservata Tre molto più critici di altri Il direttore della Rianimazione | Ogni giorno è un giorno guadagnato

Al Niguarda di Milano sono attualmente ricoverati 11 pazienti, alcuni in condizioni più critiche di altri. La prognosi rimane riservata, con tre dei giovani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana considerati particolarmente gravi. Il direttore della Rianimazione, Alberto Zoli, ha sottolineato come ogni giorno rappresenti un passo avanti nel percorso di cura e recupero. La situazione rimane sotto costante osservazione, con un approccio di attenzione e cautela.

"Abbiamo 11 pazienti ricoverati. Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata ": lo ha detto stamani Alberto Zoli, il direttore generale dell'ospedale Niguarda di Milano, in un punto stampa sui ragazzi feriti nella strage di Crans-Montana, in Svizzera. "Le loro condizioni variano da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali – ha proseguito Zoli -. Per questo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche ma che nelle prossime ore possono avere un'evoluzione speriamo positiva.

