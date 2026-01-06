Crans-Montana i feriti al Niguarda | Alcuni hanno ustioni molto estese Si naviga a vista ogni giorno è un giorno guadagnato

A Crans-Montana, tra i feriti ricoverati al Niguarda di Milano, alcuni presentano ustioni molto estese e condizioni critiche. Il primario Giampaolo Casella sottolinea la complessità delle condizioni, evidenziando la difficile gestione del tempo e la stabilità relativa dei pazienti più gravi. La situazione rimane delicata, e l’équipe medica prosegue con attenzione, consapevole dell’incertezza e della gravità delle ferite.

Milano, 6 gennaio 2026 – "Si naviga a vista, stiamo cercando di rubare tempo. Ogni giorno è un giorno guadagnato", dice Giampaolo Casella, il primario dell'Anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano, che ha gli occhi soprattutto su quei tre ragazzini, degli undici feriti di Crans-Montana ricoverati al centro ustioni, considerati "molto più critici ma in condizioni stabili", che rendevano, a ieri, il pericolo di vita "non immediato". Crans-Montana, le pesanti ustioni e l'insidia del fumo respirato a lungo: gli ostacoli da superare per i feriti al Niguarda Il pericolo c'è, per tutti gli undici: "Qualcuno ha ustioni molto estese, anche al 70%; altri meno ma hanno compromissioni delle funzioni vitali, come la respirazione", spiega il direttore del Niguarda Alberto Zoli.

Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista" - 'In terapia intensiva' dell'ospedale Niguarda di Milano, 'abbiamo 3 pazienti' coinvolti nell'incendio di Crans Montana 'molto più critici di altri. adnkronos.com

Come stanno gli 11 ragazzi feriti a Crans-Montana ricoverati a Niguarda: “Nessuno fuori pericolo, cure lunghe” - 16 anni), con gravi ustioni sul corpo tutti sono sedati e in prognosi riservata. ilgiorno.it

CRANS, NIGUARDA: PAZIENTI ANCORA CONDIZIONI CRITICHE, OGNI GIORNO È GUADAGNATO

