Le indagini sulla tragedia al bar Le Constellation di Crans-Montana si focalizzano su un dettaglio: alle 01:23, le undici telecamere interne hanno smesso di registrare, tre minuti prima dell’incendio che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. Le immagini irrecuperabili e il momento preciso in cui si sono spente rappresentano un elemento centrale per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità.

Le undici telecamere interne hanno smesso di registrare alle ore 01:23, esattamente tre minuti prima che l’incendio distruggesse il locale causando 40 vittime e numerosi feriti gravi Le indagini sulla strage del bar Le Constellation di Crans-Montana si concentrano su un elemento che sta assum. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crans - Montana, il mistero delle 11 telecamere del Constellation spente all'1.23 (tre minuti prima dell'incendio) e "le immagini irrecuperabili"

Telecamere del Le Constellation a Crans-Montana spente, disattivate tre minuti prima dell'inizio dell'incendioLe telecamere del locale Le Constellation a Crans-Montana si sono spente tre minuti prima dell’incendio.

Strage di Crans-Montana, il giallo delle telecamere: smettono di registrare 3 minuti prima dell’incendioLe telecamere del bar Le Constellation a Crans-Montana si sono improvvisamente spente tre minuti prima dell’incendio che ha causato la morte di 41 persone.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Crans-Montana, le carte dell’inchiesta: resta un mistero la morte di Galeppini. Un suo amico: Ho visto il fuoco e sono scappato; Crans-Montana, il mistero dell'ex barista del locale: Ho ricevuto messaggi strani; Crans-Montana, le carte dell’inchiesta: resta un mistero la morte di Galeppini. Un suo amico: Ho visto il fuoco e sono scappato; Un esercizio di speranza nella tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana: mistero finanziario dei Moretti, conto bancario esiguo e un lussuoso jet privato in scenaUna lettera dell’avvocata della parte civile Nina Fournier alla Procura vallesana sostiene che i coniugi Jacques e Jessica Moretti avrebbero sondato la ... assodigitale.it

Crans-Montana, Jessica Moretti nell'interrogatorio chiarisce il mistero della fuga con la cassaLe parole di Jessica Moretti nell'interrogatorio fiume sulla strage di Crans-Montana: cosa ha detto sulla fuga con la cassa e le misure di sicurezza ... virgilio.it

Dopo Crans-Montana anche Bologna alza la guardia sui locali della movida x.com

Alcuni ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati a Milano potrebbero lasciare a breve l'ospedale Niguarda mdst.it/4bii43T - facebook.com facebook