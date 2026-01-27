Inchiesta sul rogo di Crans-Montana analizza nuove immagini che mostrano le condizioni del bar, dove il 13 dicembre 2025 alcuni pannelli del soffitto si sono staccati. Le riprese, depositate come prove, contribuiscono a chiarire le cause dell’incidente che ha causato 40 vittime, tra cui 6 italiane. Questo approfondimento aiuta a comprendere le possibili responsabilità e lo stato di sicurezza dei locali coinvolti.

Il 13 dicembre 2025 i pannelli del soffitto si staccano e vengono mantenuti con delle stecche. Il video è agli atti dell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone, di cui 6 italiane. Quei pannelli hanno preso fuoco mentre Cyane (la dipendente con il casco che si vede nel video) sulle spalle di un collega serviva lo champagne con le candele luminose nelle bottiglie, un rituale che veniva spesso ripetuto come ha confermato negli interrogatori il proprietario Jacques Moretti. Sotto esame anche le uscite di sicurezza bloccate: una con chiavistello, l'altra con uno sgabello. In entrambi i casi Moretti ha puntato il dito contro clienti e dipendenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crans-Montana, agli atti dell'inchiesta le nuove immagini sulle condizioni del bar

Approfondimenti su Crans Montana

In seguito all’incendio di Capodanno a Crans-Montana, emergono immagini che mostrano le condizioni del bar coinvolto.

Sul web sono circolate le immagini dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Crans-Montana, agli atti dell'inchiesta nuove immagini sulle condizioni del bar

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Stecche da biliardo tenevano i pannelli del Le Constellation di Crans Montana: il video agli atti; Sicurezza nei locali: dopo Crans-Montana la stretta sui controlli anche a Udine; Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuoco; Vallese, il diritto all'errore è revocato.

Crans-Montana, agli atti dell’inchiesta immagini sulle condizioni del bar della strageIl 13 dicembre scorso, a poche settimane dall'incendio e dalla strage di Capodanno, i pannelli del soffitto si staccano e vengono mantenuti con delle ... panorama.it

Crans-Montana, audio di Jacques Moretti sulla schiuma finisce agli atti coi video delle stecche da biliardoAgli atti dell'inchiesta su Crans-Montana finiscono anche audio e video scambiati tra Jacques Moretti e il collaboratore Gaétan. Ecco cosa rivelano ... virgilio.it

VIDEO | La strage di Crans Montana. Moretti ad un collaboratore: "Dimmi se la schiuma cade dai pannelli". L'audio di un dialogo del proprietario del bar dove è scoppiato incendio la notte di Capodanno, alle prese con problemi al soffitto. #ANSA https://www.a - facebook.com facebook

Crans-Montana, una tragedia «che mette in discussione il rispetto dei diritti umani» x.com