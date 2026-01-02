Sui social le immagini dell' incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana IL VIDEO

Sul web sono circolate le immagini dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana. Il video mostra i momenti dell’incendio, che ha attirato l’attenzione sui social media. Questi scatti offrono uno sguardo dettagliato sull’accaduto e sono condivisi per informare e documentare l’incidente.

Hanno fatto il giro dei social le immagini del momento in cui il bar Le Constellation di Crans-Montana ha preso fuoco. I primi attimi, quelli in cui le decine di giovani presenti dentro il locale per festeggiare il Capodanno non si erano ancora completamente resi conto della tragedia che di lì a poco lo avrebbe colpiti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sui social le immagini dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana IL VIDEO Leggi anche: L’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana: l’ipotesi petardo e le testimonianze che divergono. “Prima le fiamme, poi l’esplosione” Leggi anche: Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: le immagini dell’incendio; Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Le urla e le fiamme: le prime immagini dell'esplosione mortale durante la festa di capodanno a Crans-Montana. Sui social le immagini dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana il video - Hanno fatto il giro dei social le immagini del momento in cui il bar Le Constellation di Crans- msn.com

Strage di Capodanno in Svizzera, il momento in cui parte l'incendio: un ragazzo prova a spegnerlo con una maglietta - Le fiamme dal seminterrato si sono propagate al piano terra, alcuni sopravvissuti sono scappati dalle fines ... today.it

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno - Sono almeno 47 i morti e oltre cento i feriti a causa dell' incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans- ilfoglio.it

Foto e video dai social mostrerebbero i momenti iniziali del disastro. Nelle immagini si vedono alcuni partecipanti alla festa con bottiglie di champagne adornate da grandi bengala: scintille si sprigionano nell’aria e i pannelli acustici montati sul soffitto prendon - facebook.com facebook

