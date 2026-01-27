Crans-Montana agli atti dell’inchiesta immagini sulle condizioni del bar della strage

In seguito all’incendio di Capodanno a Crans-Montana, emergono immagini che mostrano le condizioni del bar coinvolto. Pochi giorni dopo l’incidente, i pannelli del soffitto sono stati fissati con stecche, evidenziando potenziali problemi di sicurezza. Questa situazione è oggetto di indagine, volta a chiarire le cause e le circostanze dell’incidente.

Il 13 dicembre scorso, a poche settimane dall'incendio e dalla strage di Capodanno, i pannelli del soffitto si staccano e vengono mantenuti con delle stecche. Accade nel locale dei Moretti. Il video è agli atti dell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone, 6 italiane. Quei pannelli hanno preso fuoco mentre Cyane (la dipendente con il casco che si vede nel video) sulle spalle di un collega serviva lo champagne con le candele luminose nelle bottiglie, un rituale che veniva spesso ripetuto, come ha confermato negli interrogatori il proprietario Jacques Moretti. Sotto esame anche le uscite di sicurezza bloccate: una con chiavistello, l'altra con uno sgabello.

