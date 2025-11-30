Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “Entro la metà del secolo, l’Italia potrebbe perdere il 20% delle sue spiagge, e quasi la metà entro il 2100. È il dato più drammatico e il più completo mai realizzato sulla vulnerabilità delle coste italiane ai cambiamenti climatici. Lo studio realizzato dalla Società Geografica Italiana prevede che l’Italia rischia di perdere il 20% delle spiagge al 2050 e il 45% al 2100. Entro il 2100 il mare si riprenderà quasi metà delle spiagge Secondo le proiezioni contenute nel documento, oltre 800 mila persone abitano in aree che, nel corso dei prossimi decenni, potrebbero essere sommerse o soggette a inondazioni temporanee e permanenti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Rischio coste: "Gargano seconda area più a rischio in Italia. Bisogna agire ora" Geologi