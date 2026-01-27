Peggio del granchio blu La nove di mare invade la laguna di Venezia | perché è pericolosa

La presenza crescente di una nuova specie nella laguna di Venezia rappresenta un potenziale rischio ambientale. Sebbene meno visibile e rumorosa rispetto ad altre minacce, questa invasione richiede attenzione e monitoraggio per prevenire impatti sulla biodiversità locale e sull’ecosistema dell’area.

Un nuovo allarme nella laguna di Venezia, non fa rumore, non si vede quasi, ma potrebbe diventare una minaccia persino più grave del granchio blu. Nelle acque della laguna di Venezia si sta diffondendo da anni un organismo invasivo capace di alterare profondamente l’equilibrio dell’ecosistema lagunare. L’invasore invisibile arriva dal mare. Si tratta della Mnemiopsis leidyi, uno ctenoforo conosciuto come noce di mare, presente nel mar Adriatico da circa un decennio e oggi particolarmente problematico nelle aree lagunari. A identificarne con precisione il comportamento e i rischi è uno studio recente, realizzato dall’Università di Padova e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ( Ogs ), pubblicato sulla rivista scientifica Estuarine, Coastal and Shelf Science. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

