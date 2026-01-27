Avellino consegnate le Medaglie d' Onore ai familiari dei cittadini irpini deportati durante la Seconda guerra mondiale

La cerimonia presso la Prefettura di Avellino ha visto la consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari dei cittadini irpini deportati durante la Seconda guerra mondiale, un momento di riconoscimento e memoria, svolto in un’atmosfera di rispetto e partecipazione.

Emozione e partecipazione hanno caratterizzato questa mattina la cerimonia svoltasi presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, nel corso della quale sono state consegnate sette Medaglie d'Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai familiari di cittadini irpini deportati.

