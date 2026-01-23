Oria rinasce Villa Carissimo | resort di lusso e 60 posti di lavoro con investitori italo-turchi Il progetto | lavori entro giugno

Villa Carissimo, situata tra le contrade San Felice e San Cosimo a Oria, si appresta a rinascere come resort di lusso grazie a un investimento italo-turco. Il progetto prevede lavori di ristrutturazione entro giugno, con la creazione di circa 60 posti di lavoro. La rinascita della villa rappresenta una nuova opportunità di sviluppo per il territorio, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per il turismo e l’economia locale.

La rinascita di Villa Carissimo, tra le contrade San Felice e San Cosimo, a Oria, sembra ormai a un passo. L'avvio dei lavori, per un investimento milionario da parte di una cordata d'imprenditori italo-turca, è previsto entro questi primi sei mesi del 2026, mentre il resort di lusso a pieno regime darà lavoro a 60 persone. Dopo anni di silenzio e progetti rimasti sulla carta, insomma, una delle dimore storiche più affascinanti del territorio si prepara a cambiare volto. Villa Carissimo, situata strategicamente nei pressi del Santuario di San Cosimo alla Macchia, è stata acquistata da una società turca (in partnership con imprenditori italiani) pronta a trasformarla in una struttura ricettiva con pochi eguali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il lusso ritorna: la Puglia e la rinascita di palazzi storici e masserie come resort esclusivi. Ecco quali e doveNelle campagne al confine tra Oria, Torre Santa Susanna ed Erchie, è atteso il progetto del super-resort di lusso a Villa Carissimo (nota come delle 100 stanze). Finanziato da capitali stranieri ... quotidianodipuglia.it

