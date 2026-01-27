Controlli antidroga dei Carabinieri nelle scuole di Faenza | il fiuto di Draco scova alcuni grammi di hashish

Durante controlli antidroga nelle scuole di Faenza, i Carabinieri con il supporto dei cani antidroga hanno individuato alcuni grammi di hashish, contribuendo a garantire un ambiente scolastico più sicuro. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della città, tra cui fermate degli autobus e la stazione ferroviaria, rafforzando l’attenzione sulla prevenzione e la sicurezza nelle zone pubbliche.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Faenza, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno effettuato una serie di controlli straordinari in diversi istituti scolastici del faentino, nelle vicine fermate degli autobus, nonché la stazione ferroviaria, frequentata.

