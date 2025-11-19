Gli ex libris delle collezioni della Passerini Landi incontro al PalabancaEventi
Lunedì 24 novembre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini in occasione della mostra della donazione Paolo Rovegno si terrà l'incontro "Gli ex libris delle collezioni della Passerini Landi".Dialogano l'incisore e collezionista Paolo Rovegno, il direttore della Biblioteca Passerini Landi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
