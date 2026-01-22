Caso Paolo Mendico | sospesa la preside dopo il suicidio del quattordicenne vittima di bullismo

Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso la dirigente dell’Istituto Pacinotti di Fondi, in seguito all’ispezione relativa al caso di Paolo Mendico, il quattordicenne morto dopo aver subito bullismo. La decisione si inserisce nel quadro di un intervento volto a chiarire le responsabilità e a garantire un maggior controllo sulle condizioni dell’istituto. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di approfondimenti sul fenomeno del bullismo scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione interviene con un provvedimento disciplinare dopo l'ispezione dell'Istituto Pacinotti di Fondi Un provvedimento che arriva come un macigno sulla gestione scolastica dell'Istituto Pacinotti di Fondi. La dirigente Gina Antonetti è stata sospesa per tre giorni a seguito dell'ispezione disposta dal Ministero dell'Istruzione. Al centro del caso, la tragica fine di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita, nella sua camera, lo scorso 11 settembre.

