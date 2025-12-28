Paolo Mendico morto suicida a 14 anni per bullismo il ministero | La scuola ha mentito

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha condotto un’indagine sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne che si è suicidato il primo giorno di scuola. Gli ispettori hanno evidenziato come la scuola abbia fornito informazioni false riguardo agli episodi di bullismo subiti dal ragazzo. Questa vicenda solleva questioni sulla gestione del fenomeno e sulla trasparenza delle istituzioni scolastiche nel affrontare il problema.

"Sul suicidio la scuola ha mentito": è la conclusione degli ispettori inviati dal ministero dell'Istruzione e del Merito a indagare nell'istituto tecnico Pacinotti di Latina da cui proveniva Paolo Mendico, il 14enne che si è suicidato il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e.

Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più» - In una classe difficile e con comportamenti aggressivi per gli esperti del Mim doveva esser avviato un protocollo antibullismo. open.online

Paolo Mendico suicida a 14 anni, la scuola ha sottovalutato la situazione. Avviati procedimenti disciplinari - La relazione degli ispettori del ministro dell'Istruzione accusa la scuola di non aver fatto quanto avrebbe dovuto: avviati tre procedimenti disciplinari per la dirigente, la sua vice e la responsabil ... dire.it

“Per una speranza dello sguardo” - Il coraggio dell'ascolto In memoria di Paolo Mendico Sabato 13 dicembre – ore 10.00 Teatro Kursaal Santalucia, Bari La speranza non è attesa: è un gesto concreto. Nel terzo incontro del Meeting, “Per una speranza del - facebook.com facebook

