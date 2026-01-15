Tabacchi di contrabbando sequestrati all' aeroporto d' Abruzzo | sanzioni per 236 mila euro

Nel 2025, all'aeroporto d'Abruzzo sono stati sequestrati tabacchi di contrabbando, coinvolgendo 291 passeggeri e un valore di sanzioni pari a 236 mila euro. Questi interventi rientrano nelle attività di controllo per garantire il rispetto delle normative sul traffico di prodotti del tabacco, contribuendo a prevenire il contrabbando e tutelare la legalità.

Sono stati 291 i passeggeri transitati nel corso del 2025 dall’aeroporto d'Abruzzo con un quantitativo di sigarette superiore al limite consentito. I tabacchi lavorati esteri di contrabbando sono stati sequestrati nell’ambito delle attività volte alla prevenzione e repressione dei reati tributari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

