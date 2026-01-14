Sequestrati oltre 92mila pacchetti di sigarette di contrabbando | la scoperta in un deposito
Sequestrati oltre 92.000 pacchetti di sigarette di contrabbando durante un'operazione in un deposito. La quantità corrisponde a circa 1,85 milioni di sigarette, un peso considerevole che può essere paragonato a una barca di 9 metri o a un furgone pieno. Si tratta di un intervento importante per contrastare il mercato illecito e tutelare la legalità.
Quanto pesano 1 milione 850mila sigarette o 92500 pacchetti? Tanto quanto una barca di 9 metri oppure un furgone o 30 persone da 80 chili messe una accanto all’altra. Il conto - quello fatto dai Carabinieri della stazione di Casoria - è presto fatto: 2 tonnellate e 457 chili.Centinaia di pacchi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sequestrati oltre 92mila pacchetti di sigarette di contrabbando: la scoperta in un deposito.
