Conti vara il rimpasto di giunta Nuovi assessori Del Rosso e Sikera | Per la fase decisiva del mandato

Il sindaco Michele Conti ha annunciato un rimpasto di giunta, con i nuovi assessori Del Rosso e Sikera. Questa modifica rientra nella strategia per affrontare la fase finale del mandato amministrativo, mantenendo l’attenzione sulla continuità dei progetti in corso. La decisione, comunicata all’inizio di gennaio, mira a rafforzare l’azione amministrativa durante gli ultimi mesi di mandato.

di Gabriele Masiero PISA Il rimpasto è servito. All’alba dell’ultima settimana di gennaio il sindaco Michele Conti definisce il riassetto di giunta annunciato ala vigilia di Natale e che accompagnerà la coalizione alla fine del mandato. Cambia due assessori, ma non intacca gli equilibri di coalizione, e sopreattutto, redistrisbuisce alcune deleghe "pesanti" che suonano come un messaggio politico forte per i partiti. Escono dalla giunta due donne: l’assessore all’ambiente Giulia Gambini (Fdi), sostituita dalla collega di partito, Elena Del Rosso, e l’assessore al decentramento amministrativo e alle politiche attive, Gabriella Porcaro (Pisa al centro) con quasi tutte le sue deleghe che passano nelle mani del civico Amanuel Sikera, con le pari opportunità che finiscono all’altro assessore civico, Frida Scarpa, la quale dovrà occuparsi però di dossier pesnti come Pnrr, stadio e navigabilità dell’Arno oltre alle politiche giovanili e lo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

