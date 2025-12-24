Via al rimpasto di Giunta Nuovi assessori in campo | Uno slancio per il futuro

È iniziato il rimpasto di Giunta con l'ingresso di nuovi assessori, segnando un momento di rinnovamento per il Comune. Dopo settimane caratterizzate da tensioni, dimissioni e polemiche politiche, questa modifica mira a rafforzare l’amministrazione e a guardare con maggiore slancio al futuro della città. La gestione della situazione resta sotto osservazione, mentre si cerca di garantire stabilità e continuità nei progetti in corso.

Le ultime settimane della Giunta Morandi e della sua maggioranza sono state caratterizzate da conflitti interni, dimissioni, cambio di partiti e tante polemiche da parte dell’opposizione che, più volte, ha chiesto al sindaco Giuseppe Morandi di chiarire la situazione. L’esito delle turbolenze è ora un rimpasto di Giunta, con nuovi assessori e deleghe. A inizio dicembre, il primo cittadino aveva comunicato di aver "avocato a me tutte le deleghe per procedere a una ridistribuzione finalizzata a un nuovo slancio e nell’ottica di rafforzamento dell’azione politica". L’annuncio era arrivato dopo il primo terremoto in maggioranza, con il consigliere di Fratelli d’Italia Giuseppe Russomanno, destituito dal ruolo di capogruppo del partito da parte degli altri componenti, che ha annunciato l’uscita da FdI per far parte, insieme ad altri due consiglieri, di una nuova forza politica indipendente, " Insieme per Trezzano ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

