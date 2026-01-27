Conte | Col Chelsea daremo tutto spero in una bolgia azzurra

La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Chelsea ha evidenziato l’impegno dell’Italia e le speranze di una grande risposta dal pubblico. Il tecnico azzurro ha sottolineato l'importanza di dare il massimo in questa sfida di Champions, confidando in una forte partecipazione dei tifosi e in un risultato positivo per la squadra.

Antonio Conte, tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match di Champions contro il Chelsea al Maradona. “Giochiamo contro i campioni del Mondo per Club, ma daremo il massimo e avremo dalla nostra parte l’onda azzurra del Maradona che può trascinarci e darci la spinta per superare anche l’emergenza” Antonio Conte in conferenza stampa chiama a raccolta sia i suoi uomini che i tifosi azzurri alla viglia della sfida decisiva contro il Chelsea. “Il Chelsea è un Club che conosco bene, stando all’interno ho compreso la loro mentalità, gli investimenti e l’ambizione che hanno continuamente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli si appresta ad affrontare una sfida decisiva contro il Chelsea, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha commentato il pareggio contro il Copenaghen, sottolineando che la squadra avrebbe meritato la vittoria.

