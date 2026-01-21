McTominay | Avremmo dovuto vincere col Chelsea bisogna dare tutto

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha commentato il pareggio contro il Copenaghen, sottolineando che la squadra avrebbe meritato la vittoria. L'ex giocatore dello Manchester United ha evidenziato l'importanza di dare il massimo nelle sfide contro avversari come il Chelsea, evidenziando l’impegno richiesto in queste competizioni. Le dichiarazioni di McTominay sono state rilasciate a SKY, offrendo una riflessione sulla prestazione degli azzurri.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha commento a SKY il pareggio degli azzurri contro il Copenaghen. "Avremmo dovuto vincere questa partita, dovevamo chiudere la partita. Questo è uno stadio difficile, ma dovevamo trovare lo spazio per vincere. Tante assenze ma ci sono sempre io? Ci sono stati tanti infortuni ed è raro che succeda cosi tanto, abbiamo cercato di fare bene e di migliorare. Chelsea? Ora dobbiamo guardare tutto e vedere gli errori commessi. Dobbiamo dare tutto".

Conte "Partita decisiva, col Copenhagen bisogna vincere"Il tecnico del Napoli, Conte, ha sottolineato l'importanza della sfida contro il Copenhagen, definendola una partita decisiva.

