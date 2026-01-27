Napoli Conte | Col Chelsea ci giochiamo tutto Settanta milioni per un 16enne? In Italia non si può

Napoli si appresta ad affrontare una sfida decisiva contro il Chelsea, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. Il tecnico azzurro sottolinea l’importanza di questa partita, evidenziando la determinazione della squadra e le sfide emotive legate al confronto con la sua ex squadra. Un momento cruciale per il club, che punta a ottenere il miglior risultato possibile in questa fase della competizione.

Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Chelsea, decisiva per centrare i playoff: "Affrontiamo una squadra come il Chelsea e sarà sicuramente una bella partita ed emozionante, contro un grande avversario. Ho allenato il Chelsea per due anni e so che tipo di club andiamo ad affrontare. Arriviamo a questa partita con la giusta voglia e la giusta consapevolezza. Sappiamo di giocarci tutti e conosciamo la forza dell'avversario. Noi dobbiamo avere rispetto di tutti. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Quello che stiamo facendo è importante. Dovremo dare tutto e uscire a testa alta dallo stadio, poi vedremo se passeremo il turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In un momento difficile, il Napoli cerca di ritrovare la strada giusta per affrontare la sfida con il Chelsea.

