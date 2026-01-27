Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea | Ex campioni d’Italia? Frase infelice di Spalletti serve rispetto Deve stare più attento quando parla!
In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre. Un confronto che evidenzia l’attenzione alle parole e alla professionalità nel calcio internazionale.
Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: il tecnico leccese attacca duramente Luciano Spalletti. Vediamo che cosa ha detto. Nella conferenza di vigilia di Napoli Chelsea, Antonio Conte non le ha mandate a dire a Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE MOMENTO NAPOLI – «Al peggio non c’è mai fine, ma bisogna essere ottimisti. Pensavamo di aver visto tutto a dicembre, c’era un giocatore che usciva e diventava determinante per noi come Neres che invece s’è operato. Bisogna essere ottimisti, ma anche preparati al peggio, il nostro compito è questo anche quando le cose non vanno per il verso giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Napoli Chelsea
Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia? Frase infelice, bisogna portare rispetto. Deve stare più attento quando parla!»
In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.
Conte furibondo: “Spalletti ha detto una frase infelice sul Napoli. Stia più attento quando parla”
In un contesto di tensione, l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni di Spalletti e Conte.
Ultime notizie su Napoli Chelsea
Argomenti discussi: Juve-Napoli non si gioca fuori dal campo: nessuna conferenza pre-partita; Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!; Copenaghen-Napoli, la conferenza stampa pre-partita di Conte e Højlund; Copenhagen-Napoli: Conte in conferenza stampa | Diretta video.
Conte diretta prima di Napoli-Chelsea: segui interviste e conferenza stampa LIVELe dichiarazioni del tecnico dei partenopei e di Scott McTominay alla vigilia dell'ultima giornata della League Phase di Champions: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Varriale: Conte si conferma di un'altra categoria! Con buona pace di chi lo criticaAntonio Conte ha da poco finito la conferenza stampa di presentazione a Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League che decisa per l'accesso ai playoff degli azzurri. tuttonapoli.net
Live dal Maradona! Scott McTominay e Antonio Conte parlano prima di Napoli-Chelsea: tutte le parole dei protagonisti su CalcioNapoli1926.it! - facebook.com facebook
#Olivera: il #NottinghamForest proverà a migliorerà offerta, prevedibilmente dopo Napoli-Chelsea, resta sempre interessato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.