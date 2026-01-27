Conte ‘attacca’ Spalletti | Napoli ex campione d’Italia? Frase infelice serve rispetto

In questa discussione tra Conte e Spalletti si affrontano temi legati al rispetto e alle parole usate nel calcio italiano. L'intervento di Conte evidenzia l'importanza di un linguaggio rispettoso tra allenatori, specialmente in un contesto di grande passione come quello sportivo. Analizzare queste dichiarazioni aiuta a comprendere meglio l’importanza del rispetto reciproco nel mondo del calcio.

(Adnkronos) – "Spalletti ha detto che ha battuto gli ex campioni d’Italia? Me lo state dicendo voi, per me è una frase infelice. Ha mancato di rispetto e io non mi sarei permesso". Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così in conferenza stampa prima del big match di Champions League contro il Chelsea. Il tecnico salentino ha commentato, con toni duri, la frase dell'allenatore della Juventus, che dopo lo scontro diretto di domenica (vinto 3-0 dai bianconeri) aveva parlato del Napoli come degli "ex campioni d'Italia". "Spalletti – aggiunge Conte – è un grandissimo allenatore ma forse dovrebbe state più attento quando parla.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In un contesto di grande attenzione mediatica, le dichiarazioni di Antonio Conte rivolte a Luciano Spalletti hanno suscitato discussioni nel mondo del calcio.

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

