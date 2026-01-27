Conte attacca Spalletti | Noi ex campioni d’Italia? Frase infelice porti rispetto Ecco cosa è accaduto

In un contesto di grande attenzione mediatica, le dichiarazioni di Antonio Conte rivolte a Luciano Spalletti hanno suscitato discussioni nel mondo del calcio. La polemica riguarda il confronto tra le due figure e il recente episodio all’Allianz Stadium. Questo episodio evidenzia come le tensioni tra allenatori possano influenzare l’ambiente sportivo e i rapporti tra le squadre di vertice.

Antonio Conte contro Luciano Spalletti, la sconfitta dell’Allianz Stadium continua a tenere banco a Napoli. In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Chelsea al ‘Maradona’, Conte è quindi tornato sulla sfida di domenica contro la Juventus. “Dopo la partita preferisco staccare, soprattutto quando ci sono le tre partite. Io non ho capito cosa ha detto. Ex campioni? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo Scudetto sul petto e bisogna portare rispetto “. “Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un’altra squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Conte risponde a Spalletti sottolineando l'importanza del rispetto nel calcio, evidenziando che l'attuale scudetto deve essere considerato con rispetto.

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

