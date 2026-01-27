Conte | Al peggio non c’è mai fine ma bisogna essere ottimisti LIVE
In vista della partita di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà. La conferenza stampa di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona fornisce spunti sulla strategia e sulle aspettative per la sfida, evidenziando l’approccio ottimistico dell’allenatore in un momento di grande competizione.
La conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Attualmente il Napoli è 25esimo a pari punti con Olympiacos, Bilbao e Psv, tutti con 8 punti: serve quindi una vittoria. Di seguito, le dichiarazioni integrali del tecnico azzurro. La conferenza stampa di Antonio Conte. È la peggior navigazione che ricorda, come si può cominciare a scorgere l’orizzonte? «Parto dal presupposto che al peggio non c’è mai fine ma al tempo stesso bisogna essere ottimisti. Non si può prevedere. pensavamo di aver visto tutto a dicembre, quando parlavo che stava diventando determinante come Neres, speriamo che non accada niente di particolare e ieri è stato operato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
