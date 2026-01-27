In vista della partita di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà. La conferenza stampa di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona fornisce spunti sulla strategia e sulle aspettative per la sfida, evidenziando l’approccio ottimistico dell’allenatore in un momento di grande competizione.

La conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Napoli-Chelsea, match di Champions League in programma domani sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Attualmente il Napoli è 25esimo a pari punti con Olympiacos, Bilbao e Psv, tutti con 8 punti: serve quindi una vittoria. Di seguito, le dichiarazioni integrali del tecnico azzurro. La conferenza stampa di Antonio Conte. È la peggior navigazione che ricorda, come si può cominciare a scorgere l’orizzonte? «Parto dal presupposto che al peggio non c’è mai fine ma al tempo stesso bisogna essere ottimisti. Non si può prevedere. pensavamo di aver visto tutto a dicembre, quando parlavo che stava diventando determinante come Neres, speriamo che non accada niente di particolare e ieri è stato operato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Al peggio non c’è mai fine ma bisogna essere ottimisti» (LIVE)

Approfondimenti su Conte Napoli

Domani sera alle 20:45 si svolge il match tra Inter e Napoli, una sfida importante nella corsa al titolo.

In Italia, molti percepiscono un clima di incertezza economica, con un quarto della popolazione che si sente in difficoltà rispetto all’anno precedente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Conte: Il rigore su Hojlund? Non ne parlo, facciano come credono; Il Napoli allunga classifica e infermeria. Vince nella partita giocata peggio (it's the football, stupid) Sofferto 1-0 al Sassuolo (cortissimo muso). Il Napoli difende il gol di Lobotka dopo sette minuti. Bene Vergara. Si fanno male anche Rrahmani e Politano. Di Mas; Conte e l’audio rubato a Porta a Porta: la battuta a Bruno Vespa resta in tv, ma sparisce dai social dei 5 Stelle; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro.

Perillo: Povero Conte, non ha il vero il Napoli. Mancano due rigori. Nota di merito a VergaraUna grande delusione, in casa della Juventus, per tutti i tifosi del Napoli, compreso Antonello Perillo. Il noto giornalista Rai, Condirettore della Tgr Nazionale, a fine partita ha espresso alcune co ... msn.com

Diego Costa distrugge Conte: Al Chelsea non piaceva a nessuno, sempre arrabbiato, la faccia tristeDiego Costa non ha dimenticato il suo 'vecchio nemico' Antonio Conte e sputa ancora veleno sull'attuale allenatore del Napoli: È una persona che ... fanpage.it

Il peggior Napoli di Conte in un big match. Come Spalletti ha cambiato la Juventus da un’andata a #JuventusNapoli. Live reaction post match e video analisi. Conte dice: “Dobbiamo pagare qualcosa fatto in passato”. Con chi ce l’ha x.com

Conte: è il peggior girone di andata, in Serie A Le news https://www.milanworld.net/threads/conte-e-il-peggior-girone-di-andata-di-sempre-in-a.157716/#post-3601573 #Napoli #Conte #Calcio #News - facebook.com facebook