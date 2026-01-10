Inter a un punto dall’essere campione d’inverno ma Chivu non ha mai vinto contro Conte

Domani sera alle 20:45 si svolge il match tra Inter e Napoli, una sfida importante nella corsa al titolo. Per la prima volta, Christian Chivu e Antonio Conte si trovano di fronte come allenatori, dopo due incontri tra le rispettive squadre. L’Inter, a un passo dal diventare campione d’inverno, cerca continuità, mentre Conte cerca di ottenere un risultato che sfata un’antica statistica. Un confronto che promette interessanti sviluppi per il campionato.

Domani sera il big match di campionato alle 20:45 tra Inter e Napoli. I due tecnici, Christian Chivu e Antonio Conte, si affronteranno per la terza volta, dopo la vittoria degli azzurri al Maradona a ottobre e il match dello scorso anno tra gli azzurri e il Parma, all’epoca squadra allenata dal rumeno. L’Inter di Chivu e il Napoli di Conte: le statistiche pre-gara. Di seguito, le statistiche tra le due squadre riportate sul sito del Napoli: I precedenti ufficiali tra le due squadre a Milano sono 84, con bilancio di 54 vittorie dell’Inter, 20 pareggi e 10 vittorie del Napoli (l’ultima per 0-1 nella Coppa Italia 201920). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

