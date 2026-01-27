La Consob ha applicato per la prima volta in Italia il regolamento europeo Micar, sanzionando Fabrizio Corona. Questo evento segna un precedente importante nel settore finanziario, evidenziando l’importanza di rispettare le normative europee anche in contesti meno convenzionali. La decisione sottolinea la volontà di rafforzare la trasparenza e la conformità, con implicazioni che riguardano sia professionisti che istituzioni.

La prima sanzione italiana ai sensi del regolamento europeo per le crypto attivitità passa per la memecoin dell’ex paparazzo: 200 mila euro di multa I ceo del Minnesota chiedono di abbassare la tensione. La cautela con Trump e i negozi chiusi La “madre di tutti gli accordi”. Il libero scambio tra Europa e India è un successo Chi si sarebbe aspettato che la prima sanzione in Italia, ai sensi del regolamento europeo Micar, passasse da Fabrizio Corona? Eppure è andata così. Non per stablecoin o crypto più “tradizionali”, ma per una memecoin promossa sui social e da un sito dedicato e acquistabile su Raydium, una piattaforma di scambio decentralizzata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Consob vs. $Corona e la prima volta di Micar

Approfondimenti su Consob Vs Corona

La Consob ha sanzionato Fabrizio Corona con una multa di 200 mila euro per aver promosso il memecoin $Corona, violando le normative europee sulle criptovalute.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Consob Vs Corona

Argomenti discussi: Consob sanziona Corona per 200 mila euro: nel mirino la memecoin lanciata su Telegram; Anche la Consob contro Fabrizio Corona con una sanzione; Fabrizio Corona: multa della Consob da 200mila euro per la criptovaluta memecoin $Corona; Cripto-attività, Consob multa Fabrizio Corona per 200 mila euro.

Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200mila euro, ha violato il regolamento Ue sulle criptovaluteNella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, tutti gli elementi che hanno portato alla sanzione: non ha assunto un atteggiamento collaborativo ... adnkronos.com

Fabrizio Corona, multa da 200 mila euro da Consob per la sua memecoin: ha violato il regolamento sulle criptoE il giudice di Milano ha ordinato all’ex re dei paparazzi di rimuovere contenuti diffamatori su Alfonso Signorini, vietandogli ulteriori pubblicazioni che possano danneggiare la reputazione del diret ... milanofinanza.it

#Fabrizio #Corona, multa da 200.000€ per la #memecoin “$Corona" I dettagli nei commenti. #Falsissimo #Signorini #Criptovalute #Consob #Finanza #UE - facebook.com facebook

Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200mila euro "per violazione del regolamento Ue sulle criptovalute con la sua 'memecoin'" x.com