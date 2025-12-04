crypto termina regime transitorio micar il sollecito di consob a investitori e operatori

La Consob ha sollecitato “la massima attenzione” degli investitori e degli operatori in vista della scadenza del 30 dicembre prevista dal periodo transitorio per l’adeguamento alla nuova normativa Micar, il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività. La nuova normativa. Il 30 dicembre 2025 è l’ultimo giorno in cui i Virtual Asset Service Provider (Vasp, gli operatori che attualmente offrono servizi di attività virtuali, come gli scambi su cripto-valute) iscritti nel registro dell’Oam (l’Organismo Agenti e Mediatori) possono continuare ad operare. Gli stessi Vasp potranno – a condizione che venga presentata (anche a livello di gruppo) entro il 30 dicembre un’istanza di autorizzazione ad operare come Casp (Crypto-asset service provider) in Italia o in un altro Stato dell’Unione Europea – proseguire nella loro attività fino al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

