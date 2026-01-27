Conoscenza lingue straniere in Italia il 69,5% della popolazione ne parla almeno una | cresce l’inglese tra i giovani e si riducono i divari di genere

In Italia, il 69,5% della popolazione di almeno sei anni parla almeno una lingua straniera nel 2024. La conoscenza dell’inglese sta crescendo tra i giovani, contribuendo a ridurre i divari di genere. Questi dati evidenziano l’importanza delle competenze linguistiche nel contesto attuale, favorendo opportunità di formazione e lavoro a livello internazionale.

Il 69,5% della popolazione di 6 anni e più dichiara di conoscere almeno una lingua straniera nel 2024, pari a 38 milioni 977mila persone. Il dato emerge dal report Istat “L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere anno 2024” pubblicato il 26 gennaio. La quota registra un aumento di 9,4 punti percentuali rispetto al 2015, quando si attestava al 60,1%, e di 12,6 punti rispetto al 2006 con il 56,9%. Il 28,2% della popolazione conosce soltanto una lingua diversa dalla propria lingua madre, il 25,9% ne conosce due e il 15,4% tre o più. La crescita del 2015 era stata determinata principalmente dall’ampliarsi della popolazione di lingua madre straniera, che nella quasi totalità dei casi conosce almeno una lingua diversa dalla propria con il 94,4% nel 2024 e il 92,3% nel 2015.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il rapporto dell'ISTAT del 2024 evidenzia che gli studenti italiani mostrano ancora competenze linguistiche insufficienti nelle lingue straniere, mentre aumenta la presenza di alunni con una lingua madre diversa dall'italiano.

