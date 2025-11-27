L’Italia è tra i Paesi con età pensionabile più alta e forte invecchiamento demografico Il rapporto OCSE segnala anticipo di uscita e divari di genere ancora marcati
Il rapporto OCSE "Pensions at a Glance 2025" colloca l’Italia tra i Paesi con il maggiore invecchiamento demografico previsto nei prossimi 25 anni, con un forte aumento del rapporto tra popolazione anziana e popolazione in età lavorativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Ocse, l'età della pensione salirà in molti Paesi. In Italia si potrà andare a 70 anni o più #ANSA Vai su X
Radio Cusano Campus. . “In Italia si guadagna meno che nei Paesi dell’est!” Un pensiero netto quello di Danilo Toninelli, che nel corso di “Controinformazione” ha commentato la situazione economica degli italiani post manovra #politica #manovra #econ - facebook.com Vai su Facebook