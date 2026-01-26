Confindustria | Economia quasi ferma

Secondo Confindustria, l’economia italiana si trova in una fase di quasi inattività, influenzata da fattori come l’instabilità del dollaro, l’incertezza dei mercati, un export debole e consumi rallentati. L’industria mostra segnali di volatilità e gli investimenti sono limitati, principalmente sostenuti dal PNRR. La situazione si inserisce in un contesto di generale debolezza anche nell’Eurozona, evidenziando le sfide attuali per il sistema produttivo nazionale.

11.45 "Venti contrari da dollaro e incertezza, export debole, consumi frenati, industria volatile, investimenti tirati dal Pnrr"; con l'economia italiana "quasi ferma", "debole" nell'Eurozona. E' il quadro delineato nella congiuntura flash dal Centro studi di Confindustria evidenziando la risalita dei prezzi di petrolio e gas e la volata dell'oro, bene rifugio per eccellenza. "Le tensioni gonfiano l'oro", afferma. L'incertezza spinge le famiglie a risparmiare frenando i consumi. Mentre in positivo agisce accelerazione sul Pnrr.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

